- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, intervine in scandalul generat in spațiul public de catre George Buhnici, care a susținut ca cei care se duc la mare vor sa vada „piele fara vergeturi” și ca „e normal sa ne uitam la țațe și la buci”. Intr-un mesaj postat marți pe Facebook, Firea „condamna cu fermitate…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea anunta ca parintii copiilor cu afectiuni grave - precum boli ale structurilor si functiilor senzoriale, tulburari cronice de metabolism si nutritie, amputatii congenitale sau dobandite ale membrelor, boli ale structurii pielii, afectiuni onologice in perioada de…

- Studenții ar putea calatorii inca o data GRATUIT cu trenul: Gabriela Firea a facut anunțul Studenții ar putea calatorii inca o data GRATUIT cu trenul: Gabriela Firea a facut anunțul Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea a avut o intalnire cu reprezentantii tinerilor…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea a avut o intalnire cu reprezentantii tinerilor din Romania, in cadrul careia a discutat despre majorarea locurilor din tabere, mai ales ca se apropie si vacata studentilor si a anuntat ca va propune

- Copiii, profesorii și tinerii romani care locuiesc in alte țari vor avea ocazia sa se relaxeze in Romania, in cadrul unor tabere de vara dedicate lor. Anul acesta s-au ales doua locații pentru desfașurarea taberelor, una dintre ele fiind Singeorz-Bai. 1.225 de elevi, studenți, tineri și profesori din…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a transmis astazi ca natalitatea devine, treptat, o problema globala. "Este responsabilitatea noastra sa nu pierdem timpul", a subliniat aceasta.