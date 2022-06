Stiri pe aceeasi tema

- Studenții ar putea calatorii inca o data GRATUIT cu trenul: Gabriela Firea a facut anunțul Studenții ar putea calatorii inca o data GRATUIT cu trenul: Gabriela Firea a facut anunțul Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea a avut o intalnire cu reprezentantii tinerilor…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta organizarea de tabere studențești gratuite pentru 3.500 de studenți cu rezultate școlare foarte bune. ”Organizam tabere studențești, gratuite, in acest an! Nu renunțam la acest proiect, chiar daca financiar ne-am fi dorit sa putem susține mai multe locuri.…

- Vești bune pentru studenți. Aceștia vor putea beneficia de tabere gratuite in aceasta vara. Gabriela Firea a dat toate detaliile. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta organizarea de tabere studențești gratuite pentru 3.500 de studenți cu rezultate școlare foarte bune. ”Organizam tabere studențești,…

- Copiii, profesorii și tinerii romani care locuiesc in alte țari vor avea ocazia sa se relaxeze in Romania, in cadrul unor tabere de vara dedicate lor. Anul acesta s-au ales doua locații pentru desfașurarea taberelor, una dintre ele fiind Singeorz-Bai. 1.225 de elevi, studenți, tineri și profesori din…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a afirmat intr-o postare pe Facebook, miercuri, cu ocazia Zilei copiilor disparuti, ca aproape 6.000 de copii romani dispar anual de acasa, cei mai multi dintre ei fiind adolescenti. Oficial, avem peste 12.000 de copii care au ambii parinti departe de casa, intr-o…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, anunța, luni, ca in acest an va fi realizat Barometrul de Opinie al tinerilor: „La final, vom ști exact ce-și doresc tinerii din Romania”.

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca peste 47.000 de copii din sistemul de protectie speciala vor beneficia de masurile reunite in pachetul “Sprijin pentru Romania”, adoptat luni de coalitia de guvernare. Fii…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca peste 47.000 de copii din sistemul de protectie speciala vor beneficia de masurile reunite in pachetul “Sprijin pentru Romania”, adoptat luni de coalitia de guvernare, potrivit…