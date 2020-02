Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul poluarii din București este departe de a se fi terminat la polemicile intre ministrul Mediului, primarul Firea și ONG-uri. Avocatul Poporului a primit nu mai puțin de 54 de petiții, prin care era semnalat gradul ridicat de poluare din București, motiv pentru care cere informații pe aceasta…

- Suparata ca Ludovic Orban i-a criticat activitatea de edil al Capitalei, Gabriela Firea îl ataca pe șeful PNL cu un nou citat, respectiv ”Prostia are talentul de a fi insistenta”, atribuit lui Albert Camus. Primarul general al Bucureștiului l-a facut ”laș” pe liderul liberal,…

- Tudor Gheorghe este atacat pentru un spectacol intitulat "Degeaba 30", difuzat de TVR, in care artistul ar fi avut mai multe mesaje anti-UE. Atacurile la adresa lui Tudor Gheorghe - (VEZI AICI) vin in contextul in care Consiliul General al Municipiului Bucuresti trebuie sa decida daca ii acorda acestuia…

- Ne aflam in mijlocul unui scandal major pe marginea poluarii din Capitala si nu numai. Nivelul noxelor si microparticulelor fine a depasit de 3-4 ori limita maxima, aerul devenind, la propriu, contaminat. In timp ce primarul Capitalei, Gabriela Firea, da vina pe Ministrul Mediului sau pur si simplu…

- Primarul general Gabriela Firea a distribuit, duminica, pe Facebook un videoclip de promovare a Bucurestiului. "Bucurestiul este un oras frumos, viu, surprinzator si cald, in care istoria se impleteste armonios...

- Pe strazile aglomerate din Chisinau se testeaza un nou proiect pilot "coridorul verde". Acesta va fi aplicat in orele de varf in urmatoarea perioada. Despre aceasta a anunțat primarul Capitalei, Ion Ceban, pe pagina sa de Facebook.

- Scandal intre fostul consilier al ex-prim-ministrei Maia Sandu și primarul capitalei, Ion Ceban, pe Facebook. Vladislav Kulminski il acuza pe edil ca nu a facut nimic bun in municipiu, de la numirea sa in funcție, in schimb, a inceput sa cheltuie banii publici in stanga și in dreapta. Ceban declara…

- "Oxigen pentru Bucuresti" Foto: Marcela Petcu Primaria Capitalei a amânat pâna în luna martie a anului viitor aplicarea taxei de poluare, cunoscuta si ca "vinieta Oxigen". Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca doreste ca în ianuarie si…