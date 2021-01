Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, a treia zi de cautari a barbatului disparut de acasa pe data de 10 ianuarie, s-a incheiat fara niciun rezultat. Victima, despre care se banuieste ca s-a inecat, nu a fost gasita in albia raului Ialomita.

- Un tanar, de 16 ani, este cautat de poliție, dupa ce a disparut fara urma dintr/un centru rezidențial al DGASPC Gorj. Astfel, polițiști din cadrul Politiei Orasului Rovinari au fost sesizati ieri cu privire la faptul ca, Boldizsar Florin, de 16 ani, din municipiul Motru, a plecat voluntar din Apartamentul…

- Lacul Gilau este casa mai multor lebede în aceasta perioada, dar bietele pasari au dat peste tot felul de oameni. Doua dintre lebede au fost salvate în ultima clipa de specialiști, în timp ce a 3-a nu a putut fi capturata. Cele doua lebede…

- Intr-un an in care foarte mulți oameni s-au orientat spre cumparaturile online, și cautarile au fost dintre cele mai diverse. Romanii au cautat pe internet in 2020 de la obiecte electrocasnice, mașini second-hand, numarul lui Klaus Iohannis, pana la ciudațenii precum „teste pentru detectarea prostiei”…

- Fotbalistul de 28 de ani al celor de la PSG s-a „rupt“, duminica seara, in minutul 90+6 al meciului pierdut cu Lyon (0-1), insa de atunci a primit doua vesti bune. In primul rand, a aflat ca n-a suferit o fractura de glezna, asa cum s-a crezut initial. Iar astazi a fost prezentat printre vedetele unei…

- Un barbat care a fost gasit injunghiat in parcarea unui depozit din orasul Voluntari a murit la spital, politistii stabilind ca principalul suspect este un cetatean turc, de 39 de ani. Acesta este cautat de oamenii legii.

- Un barbat de 63 de ani din Strașeni este cautat cu disperare de familie, dar și de poliție, dupa ce acum trei zile a plecat de acasa și nu a mai revenit. Acum, acesta este cautat de Poliție, care indeamna persoanele care l-au vazut sau care știu despre locul aflarii barbatului, sa anunțe oamenii legii.…

- Compania Nationala Posta Romana ocupa poziția 44 intr-un raport al Uniunii Poștale Universale (UPU) care analizeaza serviciile poștale din 170 de țari. Anul trecut, compania s-a aflat pe locul 50, precizeaza un comunicat, potrivit unui comunicat al companiei. UPU clasifica serviciile poștale in funcție…