Bunurile Deltacons S.A scoase la licitatie

Societatea Deltacons SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Tulcea. Lichidator judiciar CITR Filiala Bucuresti SPRL al Deltacons S.A scoate la licitatie mai multe bunuri apartinand companiei, respectiv: autoturisme, automacarale, betoniere, buldozere, ambarcatiuni, echipamente si instalatii… [citeste mai departe]