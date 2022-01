Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 8 ani, sunt casatoriți și au impreuna 2 fete. Prezentatoarea TV a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de o imagine realizata cu mulți ani in urma, pe vremea cand nu era inca mama.„8 ani de cand am facut poza asta,…

- Oficial, showbiz-ul romanesc are un nou cuplu! Dodo a confirmat speculațiile din mediul online, prin care fanii au ajuns la concluzia ca este intr-o noua relație. Iata primele declarații ale artistei, in direct, la Antena Stars despre barbatul din viața ei.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat in weekend la munte, iar prezentatoarea TV s-a plans pe rețelele de socializare cu o situație cu care s-a confruntat in parcare. Vedeta de la Antena Stars a semnalat o problema de care mai mulți oameni au fost nemulțumiți. Pentru cateva zile, Gabriela Cristea…

- Nu este deloc ușoara viața de mama, iar asta o spune chiar Gabriela Cristea. Prezentatoarea de la Antena Stars a povestit ce probleme a avut noaptea trecuta. Nici dimineața aceasta nu a fost prea buna pentru soția lui Tavi Clonda. Gabriela Cristea nu și-a inceput ziua tocmai bine. Prezentatoarea TV…

- In urma cu cateva luni, sora lui Catalin Scarlatescu anunța ca fratele ei are o noua iubita. Chef-ul a profitat de zilele de concediu și a plecat-o intr-o frumoasa vacanța, insa nu singur. Juratul de la „Chefi la cuțite” iși ține mereu viața amoroasa departe de ochii curioșilor. De aceasta data, Catalin…

- Ce face Tavi Clonda in fiecare seara, atunci cand soția sa, Gabriela Cristea, pleaca de acasa. Pentru ca prezentatoarea are emisiune in fiecare seara la Antena Stars, fetițele raman in grija sa. Ce face Tavi Clonda in fiecare seara, cand Gabriela Cristea pleaca de acasa Tavi Clonda este un tata responsabil.…

- Marcel Pavel a trecut prin cel mai greu moment din viața sa. In urma cu trei luni, artistul și-a pierdut cea mai draga ființa, pe cea care i-a dat viața. Cantarețul a facut dezvaluiri in lacrimi la Antena Stars despre moartea mamei sale.

- Familia Gabrielei Cristea s-a infectat cu coronavirus. La emisiunea ”Mamici de pitici cu lipici”, difuzata la Antena Stars, prezentatoarea de televiziune a vorbit despre simptomele avute de membrii familiei. Ea a spus ca și vecinii au dat dovada de solidaritate și sunt alaturi de ea. Gabriela Cristea…