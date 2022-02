Luna trecuta, Gabriela Cristea a anunțat ca pleaca in prima vacanța in familie peste hotare, iar acum au aparut și filmarile din experiența lor in Egipt. Dovada ca prezentatoarea TV și soțul ei, Tavi Clonda, au fost la cheremul fetițelor lor a aparut in imaginile difuzate in ediția din aceasta seara a emisiunii ”Mamici de pitici cu lipici”, de la Antena Stars.