Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea este o mama mandra și devotata, care are grija in permanența de fetițele ei, Iris și Victoria. Tocmai pentru ca este foarte atenta la schimbarea micuțelor ei, prezentatoarea TV radiaza de fericire atunci cand le observa evoluția celor doua fetițe.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat in weekend la munte, iar prezentatoarea TV s-a plans pe rețelele de socializare cu o situație cu care s-a confruntat in parcare. Vedeta de la Antena Stars a semnalat o problema de care mai mulți oameni au fost nemulțumiți. Pentru cateva zile, Gabriela Cristea…

- Ce probleme sunt in familia Gabrielei Cristea. Vedeta a facut totul public. Deși este o femeie implinita pe plan profesional și personal, aceasta a recunoscut ca intampina probleme. Gabriela Cristea le-a povestit un episod din viața ei fanilor din mediul online. Ea și soțul ei, Tavi Clonda, se ocupa…

- Gabriela Cristea este mandra nevoie mare de familia sa și are și dece, asta pentru ca prezentatoarea TV și-a sarbatorit ziua de naștere in izolare, iar soțul ei, Tavi Clonda, dar și fetițele sale i-au facut o surpriza de zile mari. Ei bine, totul a fost organizat ca la carte și mini-petrecerea a fost…

- Clipe de coșmar pentru Gabriela Cristea, Tavi Clonda și cele doua fetițe ale lor. Toata familia Gabrielei Cristea, infectata cu covid Toata familia s-a infectat cu virusul care provoaca covid. Prima a fost Gabriela Cristea, iar la cateva zile a urmat Tavi, apoi fetele. Cei patru se simt bine acum, insa…

- In urma cu cateva zile, Gabriela Cristea a fost infectata cu virusul nimicitor Covid-19. Ei bine, deși Tavi Clonda și fetițele au incercat sa stea departe și sa se fereasca pe cat posibil, inevitabilul s-a intamplat. Atat soțul prezentatoarei TV, cat și cele doua micuțe, au fost confirmați pozitiv.…

- Dupa ce Gabriela Cristea a fost infectata cu noul coronavirus, acum vedeta a anunțat pe pagina sa de Instagram ca din pacate și cele doua fetițe, precum și soțul ei, au fost depistați pozitiv cu COVID-19 in urma testarii. Cu toții se afla in izolare in aceste momente.

- Gabriela Cristea a fost testata pozitiv cu COVID-19, iar vedeta va trebui sa stea in izolare la domiciliu in urmatoarea perioada. Prezentatoarea de la Antena Stars a fost inlocuita in emisiunea „Mireasa – Capriciile iubirii” de Paula Chirila. Schimbare la Antena Stars, dupa ce Gabriela Cristea a fost…