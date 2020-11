Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Robert Sighiartau spune ca ultimii 4 ani au fost grei pentru Romania, dar și pentru PNL, anul 2020 fiind cel mai greu dintre toți. Insa, cu toate acestea, liberalii sunt hotarați sa continue lupta pentru dezvoltarea Romaniei. (PE) ”Au fost 4 ani grei, iar 2020 este cel mai greu. Ne luptam…

- Gabriel Pleșa: Noua majoritate din Consiliul Local Alba Iulia va susține proiectele importante pentru dezvoltarea orașului Echipa de conducere a Primariei Alba Iulia este de vineri completa prin votarea celor doi viceprimari: Emil Popescu (USR PLUS) și Marius Filimon (PNL). Ii felicit pe cei doi colegi…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Gabriel Pleșa: ,,Noua majoritate din Consiliul Local Alba Iulia va susține proiectele importante pentru dezvoltarea orașului” Gabriel Pleșa: ,,Noua majoritate din Consiliul Local Alba Iulia va susține proiectele importante pentru dezvoltarea orașului Echipa de conducere…

- Democrația inseamna alegeri libere, chiar și cand alegerile au loc in vreme de pandemie. Ca lider al deputaților liberali, știu foarte bine cat de toxic este in continuare PSD pentru Romania. Și mai știu ca, prin noi inșine, putem dezvolta Romania. Pe mine ma știți, imi cunoașteți activitatea și munca…

- Cetațenii din Alba Iulia pot vota incepand de duminica, 1 noiembrie, propunerile de proiecte pentru dezvoltarea municipiului, depuse in cadrul primei sesiuni de bugetare participativa ce are un buget alocat de 1.000.000 de lei, cu TVA inclus. Au fost depuse un numar de 54 de proiecte, dintre care 22…

- E imposibil sa gasești mai mult de un sfert de adevar in explicațiile USR PLUS cu privire la faptul ca, pana in prezent, nu s-a obținut un acord cu privire la alegerea celor doi viceprimari din Alba Iulia. Sa crezi ca poți rezolva o astfel de situație calcand in picioare rezultatul votului din 27 septembrie,…

- Ajunși la conducerea Primariei Alba Iulia, alaturi de Gabriel Pleșa, reprezentații USR PLUS au inceput in urma cu ceva vreme negocierile pentru cele doua fotolii de viceprimari. Surse politice susțin ca USR PLUS ar fi batut deja palma cu PSD in formula Bogdan Medrea și Emil Popescu pentru cei doi viceprimari,…

- Mai bine de doua decenii a bantuit Primaria, precum omul invizibil, fara sa aiba ori sa-l intereseze contactul cu altcineva decat cu „șeful”. Fara vreo urma de inițiativa sau personalitate, a existat pur și simplu in umbra Marelui ajuns la Bruxelles. Trezit la realitatea unei lumi in schimbare, in care…