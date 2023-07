Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, achitarea fostului ministru de Interne Gabriel Oprea pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in legatura cu accidentul rutier din anul 2015 care a dus la decesul politistului Bogdan Gigina, conform Agerpres.CAB a respins ca nefondat…

- Este vorba despre președintele UGIR, George Paunescu și Gabriel Oprea, președintele UMPMV, președintele UNPR, fost vicepremier pe securitate naționala și fost ministru de interne și al apararii, care au batut palma. Realitatea PLUS a obținut stenogramele discuțiilor din spatele ușilor inchise. Aceștia…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus luni achitarea definitiva a lui Gabriel Oprea in dosarul in care fostul vicepremier si ministru de Interne a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu. Gabriel Oprea a fost pus sub acuzare in legatura cu achizitionarea…

- “Povestea UNPR a inceput la 1 mai 2010, in vremuri de mari framantari din punct de vedere politic, social și economic. Un partid format de la zero, dintr-o mana de oameni curajoși și hotarați sa faca o schimbare importanta in bine, sa aduca stabilitate și echilibru in politica romaneasca. Au venit,…