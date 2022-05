Gabriel Chifu, laureatul Premiului Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia, ediția a VI-a Luni, 9 mai 2022, de la ora 11.00, la Casa memoriala „Lucian Blaga” Lancram a avut loc cea de-a VI-a ediție a prestigiosului Premiu Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia, la care au fost nominalizați șapte poeți valoroși: Gabriel Chifu, Vasile Dan, Ioan Moldovan, Marta Petreu, Ioan Es. Pop, Nicolae Prelipceanu și Liviu Ioan Stoiciu. Un juriu format din șapte scriitori și critici literari a decis laureatul ediției, in persoana poetului Gabriel Chifu, caruia i-a fost decernat premiul de catre domnul Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din Romania. Gabriel Chifu, poet… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

