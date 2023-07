Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea TVA-ului planuita de Guvern pentru a acoperi gaura la buget va duce la un nou val de scumpiri, declara Adrian Negrescu, analist economic. „Creșterea de TVA care va deveni realitate, pentru ca e cel mai simplu de adus bani la buget, crescand TVA-ul, va duce din pacate la o scumpire a tuturor…

- Analistul economic Adrian Negrescu a declarat intr-o intervenție pentru B1 TV ca creșterea TVA-ului planuita de Guvern pentru a acoperi gaura la buget va duce la un nou val de scumpiri.„Creșterea de TVA care va deveni realitate, pentru ca e cel mai simplu de adus bani la buget, crescand TVA-ul, va…

- Deputatul PNL Sergiu Bilcea respinge creșterea taxelor ca soluție buna pentru Romania. Acesta considera ca o astfel de decizie va afecta mediul economic și perspectivele... The post Sergiu Bilcea: „Creșterea taxelor nu este o soluție buna pentru Romania!” (P) appeared first on Special Arad · ultimele…

- ARAD. Deputatul PNL Sergiu Bilcea respinge creșterea taxelor ca soluție buna pentru Romania. Acesta considera ca o astfel de decizie va afecta mediul economic și perspectivele de creștere a economiei.

- „Lucrurile sunt putin bizare in acest context, pentru ca pe de o parte, anul trecut si pana acum o luna de zile, am avut aceste mesaje triumfaliste, totul e foarte bine, crestem, dam vouchere, tot felul de bani aruncati de la buget si dintr-odata ne trezim cu acest mesaj ca lucrurile nu stau asa bine…

- Fostul premier Florin Citu a afirmat, marti, ca mesajele venite de la Guvern si de la Ministerul Finantelor privind gaura din buget sunt confuze sau manipulatoare si a adaugat ca Executivul intervine cu masuri „heirupiste, total gresite". „Lucrurile sunt putin bizare in acest context, pentru ca pe de…

- Ordonanța prin care vor fi inghețate salariile bugetarilor, dar și angajarile din sectorul public nu va mai intra joi pe agenda ședinței de guvern, au declarat surse oficiale pentru TVR INFO. Insa termenul pentru blocarea angajarilor ramane 15 mai.