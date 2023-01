Gabi Balint a împlinit 60 de ani! Ce surpriză i-a făcut Gică Hagi: „Doi țărani” Gabi Balint a implinit astazi 60 de ani și a avut parte de o surpriza uriașa din partea celui mai bun prieten al sau, Gica Hagi și fost coleg la Naționala Romaniei. Gabi Balint este sarbatoritul zilei de 3 ianuarie, iar Gica Hagi nu putea trece cu vederea un moment atat de special. Iata ce surpriza i-a facut Hagi lui Gabi Balint! Hagi l-a vizitat acasa, la Bistrița Nasaud, la Gabi Balint, cei doi pozandu-se in costume populare. „O surpriza inedita la 60 de ani, cum numai Gica poate sa-mi faca… Doi țarani, foști fotbaliști”, a fost mesajul transmis de Balint la aceasta fotografie. Hagi și Balint… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Chindia Targoviște cu scorul de 3-0 in etapa cu numarul 21 din Liga 1, intr-un meci cu trei goluri, un penalty ratat și o eliminare. Daniel Celea a marturisit ca se considera vinovat pentru eșecul suferit de dambovițeni in fața Universitații Craiova, mai ales ca nu…

- Ultrașii de la Peluza Nord a Universitații Craiova au afișat un mesaj de protest la meciul cu CS Mioveni, din etapa #20 din Superliga. In numar restrans la Mioveni, suporterii olteni au ocupt un sector de la tribuna a doua. Au afișat un mesaj pe gard, cu referire la plecarea lui Mirel Radoi de la Universitatea…

- Universitatea Craiova a anuntat oficial plecarea antrenorului Mirel Radoi, care si-a anuntat demisia, miercuri, dupa esecul cu FC Arges, scor 1-2, din Cupa Romaniei. De asemenea, Stiinta s-a despartit si de stafful tehnic format din Mihai Ianovschi, Vergil Andronache, Horatiu Baciu si Robert Tufisi.…

- Antrenorul principal al echipei Universitatea Craiova, Mirel Radoi, a anuntat, dupa infrangerea cu FC Arges, scor 1-2, si eliminarea din Cupa Romaniei, ca demisioneaza din functie, la aproximativ patru luni de la preluarea postului. „Sunt dezamagit atat de tare incat sa imi dau demisia. Rezultatul nu…

- Mirel Radoi (41 de ani) și-a anunțat demisia de la Universitatea Craiova, dupa eliminarea din Cupa Romaniei . Gruparea olteana a fost invinsa de FC Argeș, scor 1-2, in grupa D a Cupei Romaniei. „Intre mine și jucatori, indiferent de articolele care au aparut, nu s-a intamplat nimic. Daca am avut ceva…

- Dintre toate absențele CS Universitații Craiova, cu accidentați, suspendați de Mirel Radoi sau din cauza cumulului de galbene, cel mai mult cantarește a capitanului Nicușor Bancu. E primul la majoritatea indicilor de performanța InStat. Nicușor Bancu a fost operat azi la clinica Villa Stuart, din Roma,…

- CS Ocna Mureș, meciul anului, la Zlatna, cu Universitatea Craiova | Mirel Radoi nu are amintiri placute in Alba Maine, de la ora 17.00, in nocturna, la Zlatna, CS Ocna Mureș va disputa meciul anului, contra Universitații Craiova, echipa pregatita de Mirel Radoi, fostul selecționer al reprezentativei…

- Ovidiu Maier, gloria „Sodei”, despre jocul din Cupa cu Craiova și duelurile cu Radoi: „O mandrie pentru Ocna Mureș”! Miercuri, de la ora 17.00, in nocturna, la Zlatna, CS Ocna Mureș va disputa meciul anului, contra Universitații Craiova, echipa pregatita de Mirel Radoi, fostul selecționer al reprezentativei…