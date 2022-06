Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut duminica mai multe arme si sanctiuni contra Moscovei de la tarile G7, reunite in summit in Bavaria Germania , in urma unei lovituri aeriene a Rusiei mai devreme in timpul diminetii asupra unui complex rezidential din apropierea centrului Kievului, relateaza France Presse si Reuters.Summitul…

- Lideri din Grupul celor Sapte (G7) natiuni industrializate se reunesc in Germania, pentru summitul anual de trei zile. In acest an, in contextul razboiului din Ucraina, se preconizeaza ca G7 se va angaja sa ofere sprijin militar suplimentar Kievului si sa impuna mai multe sanctiuni impotriva Moscovei.…

- Patru explozii au fost auzite duminica dimineata devreme la Kiev, afectand un complex rezidential din apropierea centrului capitalei ucrainene, relateaza France Presse, DPA si Reuters. Exploziile au avut loc cu cateva ore inainte de deschiderea unui summit G7 in Germania unde se va discuta despre Ucraina…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a "acceptat o invitatie" din partea cancelarului german Olaf Scholz de a participa la urmatorul summit G7, la sfarsitul lui iunie, in Bavaria, anunta joi seful Guvernului Germaniei, care detine presedintia grupului, in cursul unei vizite in Ucraina, relateaza…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a afirmat joi ca Moscova inca asteapta raspunsul Kievului la cea mai recenta propunere scrisa a Rusiei din cadrul negocierilor de pace si a intrebat de ce presedintele Volodimir Zelenski nu e la curent cu documentul respectiv, relateaza Reuters…