Presedintele american, Joe Biden, va promite in cursul reuniunii G7 care va avea loc vineri, patru miliarde de dolari pentru dispozitivul COVAX de vaccinare anti-COVID-19, a facut cunoscut joi Casa Alba, noteaza AFP. O prima transa de 2 miliarde de dolari va fi eliberata "foarte repede", a declarat un inalt responsabil american. A doua transa de 2 miliarde va fi eliberata treptat timp de doi ani, in 2021 si 2022. Programul COVAX isi propune sa furnizeze in acest an vaccinuri anti-COVID-19 catre 20% din populatia din aproape 200 de tari si teritorii participante, dar el include mai ales un mecanism…