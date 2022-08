Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a dezvaluit ca zilnic semneaza ”munti de documente” pe hartie, dar afirma ca a semnat si electronic contractul de implementare al cloud-ului guvernamental. Ministrul Digitalizarii a precizat ca in Romania nu vom scapa prea curand de dosarul cu sina, transmite…

- Diferenta dintre un politician si un lider este ca primul se gandeste la urmatoarele alegeri, in timp ce al doilea la urmatoarele generatii, iar astazi vedem cum Posta Romana priveste spre viitor, a declarat, marti, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, cu ocazia inaugurarii…

- Ministerul Digitalizarii, condus de Sebastian Burduja, a publicat joi, 28 iulie, un nou anunț de consultare in care solicita oferte pentru achiziția de servicii de consultare și informare juridica in procesul de fuziune dintre fostul Romtelecom (ex Telekom Romania Communications) și Orange Romania.

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, condus de liberalul Sebastian Burduja, vrea sa cumpere servicii de consultare și informare juridica in procesul de fuziune dintre Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom, in prezent Orange Romania Communications) și Orange Romania, arata un…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis astazi un mesaj pe Twitter, ca reacție la incidentul din orașul japonez Nala, acolo unde Shinzo Abe, fostul premier japonez, a fost "impușcat", in aceasta dimineața, in timp ce susținea un discurs la un miting electo

- Angajatorii vor fi obligați sa furnizeze, in scris, mai multe informații decat in prezent despre raporturile de munca sau sa scada perioada de proba a angajaților, informeaza ministrul Muncii, Marius Budai. El a precizat ca saptamana viitoare se depune inițiativa legislativa la Parlament. Fii…

- Consilierii generali ai Capitalei au votat, joi dupa-amiaza, o hotarare privind incheierea unor acorduri-cadru de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica pentru reprezentarea intereselor Municipiului Bucuresti, document adoptat in contextul in care Capitala este implicata in peste 10.000…

- Toti suntem satui si bombardati de oferte si reclame care mai de care mai false, enervante si exagerate. De la tratamente, sfaturi, servicii, carti si multe altele, pe net gasesti orice. In conditiile date, noi credem ca cel mai important este sa stii de unde si ce sa alegi. De aceea, iti oferim gratuit…