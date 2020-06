Furtunile iau cu asalt întreaga țară! Cum va fi vremea în Capitală Astfel, ANM a emis luni o avertizare meteo pentru Capitala care este valabila pana miercuri, 3 iunie, ora 23:00. Potrivit datelor meteorologilor, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat in București si vor fi intervale in care vor fi averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, grindina și vijelii. Totodata, vremea din Caputala se va raci treptat, astfel incat temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 17 și 22 de grade, iar minimele intre 8 și 11 grade, avertizeaza ANM. In plus, ploile vor avea și caracter torențial, iar mai ales in noaptea de luni spre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

