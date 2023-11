Furtuni violente in Braila. Copaci doborati si masini avariate (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de copaci au fost doborati de vant, joi seara, la Galati, in urma unei furtuni puternice, acestia cazand pe fire de electricitate, masini, acoperisuri, dar si pe o teava de gaz. Doua persoane aflate intr-o barca in deriva pe Dunare au fost salvate.Conform informatiilor transmise de ISU Galati,…

- Pompierii au intervenit miercuri in 35 de localitați din 19 județe pentru a inlatura efectele produse de furtuna. Doi oameni au fost evacuați, mai multe strazi, case și curți au fost inundate, zeci de copaci au fost doborați de vant și 8 mașini au fost av

- Vijeliile fac prapad la final de vara. La Satu Mare, un acoperiș a fost smuls de vant și doborat peste doua mașini parcate. Furtuni violente au fost in mai multe județe din țara, iar atenționarile meteorologilor s-au extins pentru estul țarii.

- Nu doar caldura a dat mari batai de cap in mai multe zone din țara, ci și vijeliile au cauzat probleme in cateva județe. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru indepartarea urmarilor episoadelor de vreme severa de seara trecuta. Zeci de copaci au fost doborati de vantul puternic, in timpul…

- Zeci de copaci au fost doborati de vantul puternic, in timpul furtunilor de marti seara, in judetele Satu Mare, Harghita, Arad si Mures, pompierii intervenind pentru indepartarea acestora. De asemenea, au fost avariate autoturisme, cabluri de electricitate si au cazut stalpi. Circulatia rutiera a fost…

- Autoritatile din orasul Bad Bayersoien din landul Bavaria, sudul Germaniei, au declarat, duminica, stare de dezastru, dupa ce furtuni violente insotite de grindina au produs pagube majore cladirilor. Orasul a fost lovit de o furtuna puternica sambata cu grindina uriasa cu diametrul de pana la 8 centimetri,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in cursul nopții trecute la un accident rutier petrecut pe strada Ecaterina Teodoroiu din municipiul Dej. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit 5 autoturisme avariate, fara ocupanți…

