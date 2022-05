Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 27 de persoane au fost ucise, iar altele sunt date disparute dupa ce un incendiu a cuprins o cladire de birouri cu patru etaje din Delhi. Peste 70 de persoane se aflau inauntru cand a inceput focul, iar martorii au spus ca unii au sarit pe geam pentru a scapa, potrivit BBC. Incendiul s-a declansat,…

- Politistii de frontiera din cadrul punctului Borș II au descoperit un autoturism, in valoare de 40.000 de euro, cautat de catre autoritatile din Germania, informeaza un comunicat al instituției . In data de 21 aprilie, in Punctul Poliției de Frontiera Borș II, pe sensul de intrare in tara, s-a prezentat…

- Procuratura din Koblenz a confirmat joi, printr-un purtator de cuvant, o stire a radioteleviziunii ARD. „Principalii doi suspecti au convenit cu altii sa il atace pe ministrul federal al sanatatii”, a declarat reprezentantul parchetului.Gruparea, care folosea canalul de chat Vereinte Patrioten (Patriotii…

- Poliția a reținut patru cetațeni germani suspectați de complot pentru rapirea ministrului sanatații, Karl Lauterbach și pentru distrugerea unor instalații electrice pentru a provoca o pana de curent la nivel național, scrie Reuters. „Se crede ca cei doi suspecți principali au convenit cu alte persoane…

- Autoritatile din Filipine au anuntat luni ca cel putin 25 de oameni au murit in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor provocate de furtuna tropicala Megi, care s-a abatut asupra coastelor estice si sudice ale acestei tari din Asia de Sud-Est, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele…

- Proteste pro-ruse au loc in mai multe orase germane. Autoritatile avertizeaza ca nu vor tolera propaganda de razboi. Aproximativ 600 de protestatari pro-rusi, intr-o coloana de 350 de masini, au pornit duminica intr-o demonstratie la Hanovra, in nordul Germaniei, unde a avut loc si o contramanifestatie…

- Romanca moarta in Germania. Poliția anunța ca joi, 31 martie, o romanca in varsta de 18 ani, lucratoare sezoniera, a fost gasita inconștienta intr-un apartament din localitatea Kleve, landul Renania de Nord-Westfalia.

- Shanghai va ramane in continuare in lockdown, in timp ce autoritațile sanitare chineze analizeaza teste COVID in cadrul unui exercițiu masiv de testare a tuturor celor 26 de milioane de rezidenți ai orașului, au declarat luni autoritațile, potrivit Reuters.Pe perioada lockdown-ului, locuitorii vor avea…