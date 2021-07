Stiri pe aceeasi tema

- Cuba a fost lovita de furtuna tropicala Elsa dupa ce trei oameni au murit in alte regiuni din Caraibe, scrie AFP. Aceasta a ajuns deasupra Marii Caraibelor la ora 22.00 GMT, la 90 de kilometri sud de orasul...

- Uraganul Elsa, retrogradat la nivel de furtuna tropicala, a trecut sambata in largul coastei de sud-vest a Haiti si se indreapta catre Jamaica si estul Cuba, aducand rafale de vant puternice si precipitatii abundente, relateaza AFP. Nu au fost raportate pagube majore in Haiti. …

- Așezarile, inclusiv Moravska Nova Ves și Hrusky, au fost lasate in ruine, cu case distruse, acoperișuri smulse, mașini avariate și copaci rupți. Furtuna cu grindina masiva a fost insoțita de o tornada in zona. Autoritațile spun ca zeci de persoane au fost ranite, iar daramaturile sunt inlaturate…

- Bilantul victimelor provocate de furtuna tropicala Choi-Wan in Filipine a crescut la opt, iar 15 persoane sunt in continuare date disparute, au informat agentiile de protectie civila si pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit DPA. Patru persoane au murit in urma alunecarilor…

- Un ciclon se afla in formare in Golful Bengal, in estul Indiei, au avertizat joi meteorologii indieni, dupa Tauktae, cea mai puternica furtuna ciclonica din ultimele decenii care a lovit tara si care s-a soldat cu moartea a cel putin 120 de persoane, relateaza AFP. Potrivit Departamentului de Meteorologie…

- Doua tornade au lasat in urma lor cel putin 12 morti si peste 400 de raniti in centrul si in estul Chinei, au informat sambata autoritatile locale, potrivit www.washingtonpost.com . Vanturi puternice au maturat vineri seara metropola Wuhan, din centrul tarii, de unde a pornit epidemia de COVID-19. Opt…