Furtună puternică în București și Ilfov: Mai mulți copaci căzuți, linia de tramvai 41 blocată pe ambele sensuri Furtuna puternica in București și Ilfov, vineri dimineața: Mai mulți copaci au cazut, iar linia de tramvai 41 este blocata pe ambele sensuri din cauza lipsei de tensiune, anunța STB. Bilanțul ISUBIF, in urma codului galben: ”Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codului galben, ISU B-IF a gestionat 46 de intervenții (44 in mun. București și 2 in județul Ilfov). Acestea au constat in indepartarea a 44 de copaci cazuți, un stalp cazut și un element de constructie. Au fost avariate 33 de autoturisme și un acoperiș. O persoana a fost surprinsa intru-un autoturism de un copac cazut. Aceasta a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- UPDATE: Codul galben de furtuni cu grindina emis pentru București a fost prelungit pana la ora 9:20.Cod galben valabil de la : 14-07-2023 ora 8:30 pana la : 14-07-2023 ora 9:20In zona : Mun. Bucuresti ;Se vor semnala : frecvente descarcari electrice, averse care vor acumula peste 15 l/mp, intensificari…

- Meteorologii au emis vineri dimineata o avertizare meteorologica cod galben de vijelii si grindina pentru Bucuresti si mai multe zone din Ilfov, Giurgiu si Dambovita. ANM anunta intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 55…60 km/h si pe arii restranse 70 km/h, vijelie, descarcari electrice,…

- UPDATE: Autoritațile anunța la ora 7:20 ca linia tramvaiului 41 este blocata in ambele sensuri in zona podului Grant din Capitala. Mai mulți copaci au cazut in diferite zone al Bucureștiului și mai multe mașini au fost distruse. Pompierii intervin de urgența.Ploi torențiale, grindina și vijelii in…

- Ploi torențiale, grindina și vijelii in București și județele invecinate. Cod galben de vreme severa pana la ora 7:50Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de vreme severa pentru București și județele Ilfov, Giurgiu, Dambovița și Teleorman. Avertizarea este valabila vineri dimineața, pana la…

- București și județul Ilfov se afla, duminica, 25 iunie, sub avertizare meteo de vijelii, incepand cu ora 16.00 și pana la ora 17.00. In județul Ilfov, vizate de avertizare sunt localitațile Magurele, Bragadiru, Domnești, Clinceni, Ciorogarla, Cornetu, in timp ce in județul Giurgiu sunt vizate localitațile…

