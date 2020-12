Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a raportat aproape 40.000 de infectii noi, noua tulpina de coronavirus, care ar putea fi cu pana la 70% mai contagioasa decat versiunea originala, provocand cresterea la un nivel record a numarului de cazuri si al spitalizarilor. Numarul deceselor provocate de Covid-19, 744, este la cel…

- Cele patru națiuni din Regatul Unit au convenit sa relaxeze restricțiile COVID-19 de Craciun pentru a permite pana la trei gospodarii sa se intalneasca acasa timp de cinci zile, relateaza Reuters. Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord au adoptat abordari diferite in ceea ce privește gestionarea…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat luni revenirea, la inceputul lui decembrie, dupa patru saptamani de reintrare in lockdown, la o strategie locala impotriva noului coronavirus, insotita de un program masiv de depistare, relateaza AFP. Șeful guvernului de la Londra a avertizat ca restrictiile…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile. Dupa patru ore de dezbateri, parlamentarii britanici…

- 492 decese in ultimele 24 de ore Camera Comuna a parlamentului britanic a aprobat miercuri seara, 4 noiembrie, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea lockdown pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, masura care va ramane in vigoare 30 de zile, transmite…

- Selectionata feminina de rugby a Angliei si-a asigurat victoria in Turneul celor Sase Natiuni 2020, nemaiputand fi egalata inaintea ultimei etape programata pe 1 noiembrie, dupa victoria fara bonus a Irlandei si a meciului nul al Frantei, informeaza AFP. Sambata, Irlanda a trecut pe teren propriu, cu…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni introducerea unui sistem cu trei niveluri care presupune noi restrictii precum inchiderea unor baruri si a salilor de sport in zonele de mare risc, in conditiile in care numarul de cazuri de COVID-19 creste accelerat in Regatul Unit, relateaza Reuters,…

