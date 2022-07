Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul General interimar vrea sa ramana in fotoliul de șef al instituției. „daca se va organiza concurs pentru funcția de Procuror General, voi candida”, a declarat Dumitru Robu la Secretele Puterii de la Jurnal TV.

- Vladislav Guțan a fost desemnat adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinau, șef-adjunct al Oficiului Buiucani. O decizie in acest sens a fost luata astazi la ședința Consiliului Superior al Procurorilor. Procurorul General interimar, Dumitru Robu, urmeaza sa aprobe candidatura.

- Fostul membru al Partidului Democrat din Moldova, bloggerul Ion Harghel, la care au avut loc percheziții, recent, in dosarul kuliokului, a procurat un loc de parcare de la Procurorul General interimar Dumitru Robu. Dezvaluirile au fost facute in cadrul emisiunii Puterea a 4-a de la N4. „Am vorbit și despre…

- Dezvaluirile exclusive facute de fostul director al companiei de stat MoldATSA, Sorin Stati, vor provoca un adevarat cutremur la Procuratura Generala, dar și in majoritatea PAS. Stati vine cu acuzații grave in adresa PG interimar, Dumitru Robu și se intreaba cum Igor Chiriac a ajuns sa reprezinte partea…

- Deputatul PCRM, Vladimir Voronin, l-a intrebat pe Procurorul General interimar, Dumitru Robu, aflat la Parlament, cind va fi finalizat procesul pe furtul miliardului. „9 ani. Timpul trece, se schimba cursul la dolar. Era un miliard, vor fi 700 milioane. Daca mai taraganam procesul vom ajunge sa fim…

- Radu Țurcanu este magistratul pe numele caruia Procurorul General interimar, Dumitru Robu a solicitat acordul CSM de a incepe urmarirea penala. Acesta este invinuit ca in 2020, atunci cand deținea funcția de președinte al Judecatoriei Chișinau a redistribuit altor persoane decat cele incluse in lista…

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat acordul pentru pornirea urmarii penale in privința unui judecator de la Judecatoria Chișinau. O solicitare in acest sens a fost facuta de Procurorul General interimar, Dumitru Robu, subiectul fiind examinat in aceasta dimineața, cu ușile inchise. 4 membri au…

- Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrincea, „l-a felicitat” pe Procurorul General interimar, Dumitru Robu, pentru „soluționarea cu brio și succes a tuturor dosarelor de rezonanța”, iar astazi vine in Parlament pentru reținerea unui deputat din opoziție. „Miliardele ați intors, v-ați clarificat cu…