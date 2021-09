Furt surprinzător descoperit de poliţişti în cazierul unui hoţ de biciclete Doi hoti de biciclete au facut "prapad" prin Iasi. Unul dintre ei nu se afla la primele probleme cu legea, fiind condamnat in trecut dupa ce a furat un telefon mobil tocmai de la iubita lui. Adrian Robert Arhire, unul dintre cei doi hoti de biciclete, este un cunoscut al oamenilor legii, in urma cu cativa ani fiind inculpat intr-un dosar penal pentru furt. Tanarul de 24 de ani a fost trimis in judecata pe 21 mai 2018, dupa ce ar fi furat din geanta prietenei sale un telefon mobil. Cei doi tineri indragostiti au mers la o piscina, in zona Complexului de Agrement Ciric din Iasi, unde si-au petrecut… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Istoricul conversațiilor de WhatsApp de pe iOS și Android a ramas pentru o buna perioada de timp separat unul de celalalt. Acest lucru se datoreaza in principal diferitelor sisteme de backup utilizate de WhatsApp, care a facut aproape imposibil transferul intre ele. WhatsApp a lucrat la schimbarea acestui…

- Polițiștii ancheteaza moartea lui Bogdan, tanarul de 26 de ani, din Ploiești, gasit mort, in apele marii, in portul Tomis, informeaza telegrama.ro. In cauza a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, dar, potrivit unor surse citate de fanatik.ro, principala ipoteza care se contureaza ar fi…

- Un copil in varsta de 9 ani se afla in stare grava la Terapie Intensiva din cadrul Spitalului de Pediatrei, dupa ce s-a inecat in propria piscina. Medicii au un pronostic rezervat, conform prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic coordonator UPU-SMURD Iași. Copil inecat in propria piscina La fața locului a ajuns…

- "In timp ce se afla pe raza comunei Rediu, judetul Iasi, in timp ce se afla intr-un autoturism proprietate personala, suspectul in varsta de 34 de ani a aplicat concubinei sale, in varsta de 39 de ani, mai multe lovituri cu un cutit in zona abdominala, toracica si a gatului. In urma loviturilor aplicate…

- Toti cei care vor sa participe la examenele organizate de Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi in aceasta perioada sunt nevoiti sa prezinte dovada vaccinarii, a unui test sau o adeverinta prin care sa arate ca au fost infectati cu COVID-19.