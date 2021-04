Stiri pe aceeasi tema

- In contextul liberalizarii pieței de energie electrica incepand cu data de 1 ianuarie 2021, ANRE și ANPC au demarat acțiuni de control la furnizorii de energie electrica privind: verificarea utilizarii unor eventuale practici comerciale incorecte sau inșelatoare in relația cu consumatorii de energie…

- In contextul liberalizarii pieței de energie electrica incepand cu data de 1 ianuarie 2021, ANRE și ANPC au demarat acțiuni de control la furnizorii de energie electrica privind: verificarea utilizarii unor eventuale practici comerciale incorecte sau inșelatoare in relația cu consumatorii de energie…

- Furnizorii de energie electrica sunt verificati de Autoritatea de reglementare in Energie si de inspectorii de la Protectia Consumatorilor in urma sutelor de reclamatii trimise de romani in contextul liberalizarii, a informat luni ANRE.

- Mai mulți locuitori din Texas au susținut ca au primit facturi astronimice la energia electrica, in ciuda intreruperii de curent, din cauza gerului care a facut ravagii in acest stat , transmite Bloomberg, citata de Agerpres . Cauza este modelul de contract pe care il au cu furnizorul de energie. Mai…

- Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania - AFEER informeaza consumatorii ca isi pot alege furnizorul de energie electrica si oferta care li se potriveste cel mai bine pe tot parcursul anului, fara a fi supusi unei limitari de timp.

- Un barbat de 51 de ani din Balteni a fost prins cu mața-n sac de angajații societații de distribuție, ce au pus mana pe telefon și au sunat la 112 pentru a denunța hoțul ce este acum cercetat penal pentru faptele sale. Articolul Furt de energie electrica la Balteni apare prima data in Ziarul Olteniei…

- Studiu Reveal Marketing Research 88% dintre romani declara ca știau ca piața de energie electrica s-a liberalizat de la 1 ianuarie 2021. 64% dintre respondenți spun ca intenționeaza sa pastreze același furnizor de energie electrica. O treime dintre romani (33%) a aflat despre liberalizarea pieței de…

- Asociatia Energia Inteligenta a inaintat o petitie catre presedintele Klaus Iohannis prin care ii solicita interventia in sprijinul consumatorilor, ca acestia sa beneficieze de un pret corect la energie electrica, in contextul liberalizarii pietei de la 1 ianuarie 2021.