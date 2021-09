Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile luni, 13 septembrie, pana la ora 16.00, in BAIA MARE, pe str. Vasile Alecsandri (intre str. Pașunii și bd. Unirii), str. Rapsodiei, str. Melodiei, str. Banatului, str. Granicerilor de la nr. 92 la 100, din cauza unei conducte sparte.…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 9 septembrie, in intervalul orar 09.00 – 14.00, in Baia Mare, pe str. Imașului, si in loc. Satu Nou de Jos – str. Fantanele, unde se executa lucrari de reparații. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona,…

- Rezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 31 august. pana la ora 14.00, in Baia Mare, Firiza – str. Valea Neagra, str. Lobodei, din cauza unei conducte sparte. Din acelasi motiv raman fara apa la robinete, tot pana la ora 14.00, baimarenii de pe str. Cosmonauților, str. Lapușului.…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 28 iulie, pana la ora 13.00, in Sighetu Marmatiei, pe str. Pintea Viteazul, str. Ghioceilor, str. Octavian Goga, str. Mihail Kogalniceanu, str. Nicolae Grigorescu, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 23 iulie, pana la ora 14.00, in Baia Mare, pe str. Miron Costin nr.22, din cauza unui branșament defect, si pe str. Vasile Alecsandri nr.50, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 8 iulie, pana la ora 14.00, in Baia Mare, pe str. 1 Mai nr.13, str. Macului (case), str. Rovine, din cauza unui bransament defect. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 1 iulie, pana la ora 12.00, in Baia Sprie, pe str. Liliacului, str. Vișinului, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 1 iulie, pana la ora 12.00, in Baia Mare, pe str. Liliacului, str. Vișinului, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai…