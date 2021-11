Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 9-14, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta pe 12 noiembrie in Herendești, pe 15 și 16 noiembrie in Lugojel, pe 16 noiembrie in Sinersig și Ohaba-Forgaci, pe 17 noiembrie in Silagiu, pe 17 și 18 noiembrie in Gavojdia, pe 17, 18 și 19 noiembrie in ...…

- Pentru spalarea rețelei de distribuție, vineri, 12 noiembrie, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Liebling, Cerna și Iosif. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței…

- In zilele urmatoare, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 8 – 15, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta pe 9 noiembrie in Ohaba-Forgaci și Boldur, pe 10 noiembrie in Pietroasa Mare și Chevereșu Mare,…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in mai multe localitati. Programul lucrarilor este urmatorul: pe 24 septembrie, intre orele 9-13, in Ohaba-Forgaci, iar intre orele 8-12, in Herendesti si Criciova. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile…

- In zilele urmatoare, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați, dupa urmatorul program: in 24 septembrie, intre orele 9-13, in Ohaba-Forgaci, iar intre orele 8-12, in Herendești și Criciova. In 27 septembrie, intre orele 8-12, in Tormac, iar pe 28 septembrie,…

- Se va opri furnizarea apei in Sacalaz, iar la Ohaba - Forgaci, Herendești și Criciova va fi presiune scazuta la robinete, vineri. Lucrarile au loc pentru spalarea rețelei sau extinderea acesteia.

- Aquatim a semnat inca un contract de lucrari din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM). Astfel, in data de 21 septembrie 2021, s-a semnat…

- Aquatim anunta ca in perioada urmatoare se vor efectua lucrari de spalare si igienizare a retelelor de distributie a apei, in mai multe localitati din judet. Lucrarile programate se desfasoara in Sinersig, in data de 18 august, intre orele 9 - 12, in Ohaba – Forgaci, in 19 august, intre orele 9 - 12…