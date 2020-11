Stiri pe aceeasi tema

- „Profesor real intr-o școala virtuala”, un curs gratuit de formare pentru cadrele didactice, organizat de Salvați Copiii Romania. Aproape jumatate (45,5%) dintre cadrele didactice care au apelat la specialiștii Salvați Copiii avertizeaza ca școala online contribuie la adancirea diferențelor socio-economice…

- Aproape jumatate (45,5%) dintre cadrele didactice care au apelat la specialiștii Salvați Copiii avertizeaza ca școala online contribuie la adancirea diferențelor socio-economice dintre copii și considera ca asigurarea accesului egal la educație al tuturor elevilor este o provocare majora intampinata…

- Fundatia Orange Moldova si Centrul de Informatii Universitare invita profesorii si managementul institutiilor de invațamant general la Ziua usilor deschise „Clasa Viitorului”, ce va avea loc in data de 15 octombrie, ora 17:00. Evenimentul poate fi urmarit online pe www.clasaviitorului.md si pe www.privesc.eu…

- Calitațile cadrelor didactice, ale directorilor de școli și gradinițe, personalului didactic auxiliar și nedidactic in acordarea asistenței medicale pentru elevi se modifica sau se completeaza, conform unui proiect de ordin de ministru pus in dezbatere de Ministerul Sanatații.

- Pe 1 septembrie, Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” a inființat Centrul de Asistența pentru Invațarea Online, cu scopul de a oferi cadrelor didactice consultanța online gratuita in vederea pregatirii lecțiilor in format online și a materialelor suport in format digital. Acestui Centru i-au fost…

- Calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2020 – 2021 a fost publicat in Monitorul Oficial, anunta Agerpres. Acesta este cuprins in ordinul MEC privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale in anul scolar 2020 – 2021. Calendarul este…

- Programul de formare pentru cadrele didactice „Telescoala profesorilor” incepe luni, la Televiziunea publica. Ministerul Educatiei si Cercetarii organizeaza, impreuna cu TVR, acest program, care va include 15 cursuri privind utilizarea platformelor educationale pentru sustinerea de lectii online. Potrivit…

- Pandemia de coronavirus a adus educația și implicit formarea personalului didactic in fața unei schimbari de paradigme educaționale, aceasta fiind pusa in fața unei noi provocari: cea digitala. Din 11 martie, de cand s-a decis inchiderea școlilor, profesorii și elevii au trebuit sa se adapteze la noua…