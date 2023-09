Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anulat anul acesta importantele sale exercitii militare „Zapad” din cauza razboiului din Ucraina, a declarat luni ministrul apararii al Federatiei Ruse, Serghei Soigu. „Nu, anul acesta avem exercitii in Ucraina”, a raspuns Soigu la o intrebare pe acest subiect, potrivit RIA Novosti. Cele mai…

- Fundația Nobel a anunțat ca revine asupra deciziei de a invita ambasadorii din Rusia și Belarus la ceremonia de decernare a premiului Nobel din acest an de la Stockholm, dupa ce hotararea a starnit un val de furie.

- Rusia si Belarus au fost invitate din nou la gala Premiilor Nobel de la Stockholm, dupa ce anul trecut au fost lasate pe dinafara din cauza razboiului din Ucraina, afirma Fundatia Nobel. Si Iranul a fost invitat din nou la evenimentul din Capitala Suediei, dupa ce nu I s-a permis participarea anul trecut,…

- Rusia și Belarus au fost invitate din nou la festivitatea de decernare a Premiului Nobel de la Stockholm, dupa ce anul trecut au fost lasate pe dinafara din cauza razboiului din Ucraina, anunța Fundația Nobel, potrivit BBC.

- Forțele ruse au atacat regiunea Sumi din nord-estul Ucrainei de 25 de ori pe 30 august, ceea ce a dus la 211 explozii, potrivit Administrației militare din regiune. Au fost efectate mai mukte locuințe și cladiri din șapte localitați ale regiunii, insa nu s-au inregistrat victime. De partea cealalta,…

- Comisia Europeana (CE) a decis sa transfere 135 de milioane de euro din cadrul Instrumentului de Vecinatate, Dezvoltare și Cooperare Internaționala, bani planificați inițial pentru programele Interreg NEXT 2021-2027 cu Rusia și Belarus, catre alte programe Interreg cu Ucraina și Republica Moldova, potrivit…

- Kievul ar putea renunța la amenințarea de boicotare a Jocurilor Olimpice de anul viitor de la Paris daca sportivii din Rusia și Belarus, aliați in razboiul din Ucraina, vor concura sub un steag neutru și nu sub culorile lor naționale, a declarat ministrul ucrainean al sportului pentru Reuters, conform…

- Experții Centrului pentru Propaganda și Dezinformare raporteaza ca un videoclip produs de propaganda rusa aratat exploziile de pe podul peste stramtoarea Kerci, din Crimmea, detonarea conductei Nord Stream-2 și, de asemenea, detonarea Centralei Hidroelectrice Kahovka. La final, apare o fotografie a…