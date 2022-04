„Fun to fly” -2022, la Râpa Roșie Rapa Roșie, „micul canion” al Romaniei, este in aceste zile principalul punct de atracție pentru toți cei care sunt pasionați de aeromodelism. Au campat in proximitatea rezervației naturale a Sebeșului turiști veniți din toate zonele Romaniei, dar și din Bucovina. Peste 60 de copii au participat la atelierul de aeromodelism, incercand sa zboare cu micile […] The post „Fun to fly” -2022, la Rapa Roșie first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

