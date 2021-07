Fulgy, mesaj controversat în mediul online. Și-a luat la revedere de la fani Fiul artiștilor Viorica și Ionița de la Clejani, Fulgy (23 de ani), a fost luna trecuta surprins de catre autoritați in timp ce conducea sub influența unor substanțe interzise. Ulterior, tanarul ar fi fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie ​„Profesor Doctor Alexandru Obregia” din București. Totuși, Fulgy susține ca, de fapt, a stat acasa și a meditat, ca și-a pus gandurile și viața in ordine. In seara dinainte sa-și ia la revedere de la fani, tanarul spunea in mediul online: „Ajutor, poliția, va rog salvați-ma pentru ca stau cu un psihopat și cu o psihopata. (…) Ajutor, sunt obligat sa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fulgy (23 de ani), fiul artiștilor Viorica și Ionița de la Clejani, a fost recent surprins de catre autoritați in timp ce conducea sub influența unor substanțe interzise. Ulterior, tanarul ar fi fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie ​„Profesor Doctor Alexandru Obregia” din București. Cu toate…

- Viorica de la Clejani a fost surprinsa de jurnaliști pe strada și s-a aratat extrem de enervata de apariția acestora. Cand a fost intrebata de scandalul in care este implicatul fiul ei, Fulgy, artista a rabufnit. Viorica de la Clejani nu a vrut sa stea de vorba cu jurnaliștii care și-au facut apariția…

- Ionița și Viorica de la Clejani au fost invitați in platoul emisiunii Neața cu Razvan și Dani pentru a-și promova noua piesa, lansata in colaborare cu artistul Connect-R. Cu toate acestea, perechea a fost rugata sa vorbeasca și despre scandalul in care fiul lor, Fulgy, este implicat. Telespectatorii,…

- Cristina Ciobanașu a dus dorul mamei biologice in ultima perioada. Inainte de Paște, aceasta a revenit acasa din strainatate și a avut parte de cea mai emoționanta revedere cu copiii sai. De mulți ani de zile, mama Cristinei Ciobanașu muncește in strainatate. A plecat din Romania pentru a caștiga mai…

- Antonia și Alex Velea formeaza un cuplu de mai mulți ani. Au impreuna doi baieți și se ințeleg de minune. Pana acum, aceștia nu au facut pasul cel mare, insa, acum ca artista a divorțat oficial de fostul soț, urmeaza sa ajunga la starea civila, dupa cum declara recent interpretul.Antonia a postat un…

- Antonia a implinit 32 de ani. Celebra cantareața a primit o mulțime de mesaje de ziua sa de naștere, dar cel mai important vine de la Alex Velea, iubitul ei. Iata ce mesaj de dragoste i-a transmis cantarețul, cum și-a declarat iubirea in mod public. Antonia și Alex Velea formeaza de ani de zile unul…