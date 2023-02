FULGA DINU: „Mă pricep destul de bine la oameni” Povestea ei a inceput printre fulgi mari, intr-o iarna a Romaniei Comuniste. De aici, numele… Fulga Dinu avea 18 ani și jumatate cand a plecat peste Ocean sa-și urmeze visul de a studia la New York. Cand s-a intors in Romania, deja era o femeie cu o cariera umitoare, in poziția de a alege. A urcat profesional cu viteza impusa de ambiția și sclipirea minții sale. La nici 30 de ani era deja Country Manager. Nu s-a oprit. Criza financiara din 2008 i-a dat ragazul de a-și descoperi Marea Dragoste și a implinit-o ca mama. De atunci, zapezile sunt colorate in rasetele familiei, pe partia de schi. Poarta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Dobrincu este milionar la 24 de ani și spune ca primii bani i-a facut la 13 ani, cand copiii de varsta lui aveau cu totul alte ocupații. Cand era foarte mic, a invațat singur programarea, astfel ca acum, la 24 de ani, are mare succes in acest domeniu. Sebastian Dobrincu, fost jurat la „Imperiul…

- La 4 ani locuia in Colentina, in Romania comunista. La 13 vindea limonada in cartier, in… Texas. (Texas… America) La 16 ani tundea iarba vecinilor, iar la 19 renunțase la facultate pentru ca la 23 de ani sa aiba o poziție de top intr-o companie de 8 miliarde de dolari. La 43 de ani locuiește… tot in…

- Grigore C. Mosil (10 ianuarie 1906 - 21 mai 1973) a fost un matematician roman, profesor la Universitatea din București - Facultatea de Matematica și Informatica, membru al Academiei Romane și membru al Academiei de Științe din Bologna și al Institutului Internațional de Filosofie. Despre Grigore MoisilGrigore…

- Cine este liderul „Hell's Angels” Romania, care a fost arestat de polițiștii CapitaleiMarius Lazar a fost prins de polițiștii Capitalei in locuința lui din orașul Voluntari, Ilfov, unde locuia alaturi de soție. Deși Curtea de Apel a emis pe 15 decembrie un mandat de arestare preventiva pe numele sau,…

- Cine este liderul „Hell's Angels” Romania, care a fost arestat de polițiștii CapitaleiMarius Lazar a fost prins de polițiștii Capitalei in locuința lui din orașul Voluntari, Ilfov, unde locuia alaturi de soție. Deși Curtea de Apel a emis pe 15 decembrie un mandat de arestare preventiva pe numele sau,…

- Uniunea Europeana s-a abatut de la misiunea initiala, iar decalajele dintre state se adancesc, in loc sa fie micsorate. Acesta a fost unul dintre subiectele abordate la Nod in Papura de Val Valcu si Alfred Bulai. „La inceputul UE, viziunea era sa nu fie razboaie, etc. Dar la un moment dat, scopul era…

- Pentru a sarbatori Marea Unire de la 1918, in Capitala si in marile orase din tara se organizeaza parade militare si alte ceremonii, printre care si depuneri de coroane pentru soldatii care au murit in lupta pentru unirea provinciilor istorice romanesti. Parada a inceput la ora 11.00, in Piata Arcului…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 24 noiembrie, de la ora 19.00, in sala „Simfonia”, ultimul concert simfonic al lunii. Alaturi de orchestra simfonica, dirijata de Jordi Mora (Spania), revine chitaristul Stan Zamfirescu. In program: J. Rodrigo – Concertul pentru chitara și orchestra „Concierto de…