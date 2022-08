Fuior de tornadă, filmat în județul Dolj. Imaginile surprinzătoare ajunse pe rețelele de socializare – VIDEO Un fenomen meteo mai rar in Romania a fost surprins orele trecute, in imagini, de mai mulți oameni, in județul Dolj. Inregistrarile – cu ceea ce pare a fi un inceput de tornada – au ajuns pe rețelele de socializare. Cațiva locuitori din județul Dolj care au zarit fenomenul meteo au pus mana pe telefoane […] The post Fuior de tornada, filmat in județul Dolj. Imaginile surprinzatoare ajunse pe rețelele de socializare - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un fenomen meteo rar a avut loc, duminica seara, in județul Dolj. O tornada a fost surprinsa langa Craiova, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. Locuitori din zona judetului Dolj au filmat si postat pe retelele de socializare, duminica seara, imagini cu o tornada. Potrivit celor…

- Locuitori din zona judetului Dolj au filmat si postat pe retelele de socializare, duminica seara, imagini cu un fuior similar unei tornade. Potrivit celor care au postat imaginile au fost surprinse in zona localitatii Albesti. In ultimele saptamani, in Dolj au mai fost inregistrate fenomene meteo extreme,…

- Vremea o ia razna de tot in Romania, astfel ca locuitorii țarii au putut fi martorii unor fenomene meteo neobișnuite pentru țara noastra. In urma cu puțin timp, o tornada spectaculoasa s-a format deasupra Craiovei, acolo unde locuitorii au reușit sa suprinda momentul și sa-l posteze pe rețelele de socializare,…

- O tornada s-a format, luni dupa-amiaza, la Sulina, iar imaginile au ingrozit locuitorii orașului de la varsarea Dunarii in mare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

