Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul autocarului care a lovit limitatorul de inalțime și a provocat moartea unui om in accidentul de la pasajul Unirii a fost audiat ore in șir, iar oboseala ar fi cauza tragediei, spun autoritatile. Barbatul conducea de 16 ore, iar autoritațile sunt de parere ca oboseala acumulata ar putea fi o…

- Serghei Kostenko, șeful Parchetului Regional Odesa, a anunțat acest lucru la o conferința de presa de la Centrul de Presa Ucraina-Odesa. El a declarat ca dupa inceperea invaziei rusești in toata puterea cuvantului in Ucraina localnicii din regiunea Odesa au gasit pe malul Marii Negre numeroase cetacee…

- Talibanul fugit din Centrul de cazare a Strainilor din localitatea Horia, județul Arad, dupa ce fusese declarat indezirabil in Romania și urma sa fie expulzat, a fost prins in apropierea punctului de frontiera Curtici. Poliția Romana anunța ca, vineri, in cadrul activitaților specifice organizate pentru…

- Autoritațile au descoperit miercuri dimineața, 14 decembrie, peste 300.000 euro ascunși in geanta unui barbat ucrainean, de 32 de ani, la vama Halmeu de la frontiera cu Ucraina, cu ocazia controlului la intrarea in Romania, a informat Poliția de Frontiera. Banii nedeclarați au fost reținuți pana la…

- Ministrii Energiei din UE nu au ajuns la un acord cu privire la valoarea plafonului si la alte elemente din mecanismul de corectie a pretului gazului natural, la nivelul UE, a anuntat miercuri ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Am participat la reuniunea extraordinara a Consiliului ministrilor Energiei,…

- Grupul Enel si-a planificat pentru anul viitor plecarea din Romania, potrivit unui raport prezentat presei cu ocazia conferintei Capital Markets Day. “Activitatile din Europa se vor concentra pe Italia si Spania, in conditiile in care vom iesi din Romania”, a spus Alberto De Paoli, directorul financiar…

- Azi, 19 octombrie 2022, la Școala Școala Gimnaziala „Vasile Lucaciu” Carei s-au desfașurat activitați in cadrul proiectului Erasmus + ,,Handy Hands-Happy Children” in care elevii au participat la dansuri tradiționale, workshop-uri, activitați in curtea școlii. Nu a lipsit conducerea Inspectoratului…

- Ninsoarea, viscolul puternic si vizibilitate redusa sub 50 de metri au determinat autoritatile din Romania sa inchida in totalitate circulatia pe Transalpina.Cea mai inalta șosea din tara vecina este complet acoperita cu un strat de cel puțin 10 centimetri de zapada.