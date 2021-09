Clubul CFR 1907 Cluj si jucatorul Iasmin Latovlevici s-au desparțit pe cale amiabila. Latovlevici a jucat 16 meciuri in tricoul “alb-visiniu” si a marcat un gol. Acesta a fost achiziționat de CFR Cluj in octombrie 2020, ”Clubul CFR 1907 Cluj și jucatorul Iasmin Latovlevici au ajuns la o ințelegere privind rezilierea de comun acord a contractului. Sosit la Cluj in octombrie 2020, Latovlevici a bifat 16 partide in tricoul “alb-vișiniu” și a marcat un gol. Ii mulțumim pe aceasta cale pentru munca depusa in culorile clubului nostru și ii dorim multa bafta mai departe in cariera!”, a anunțat CFR Cluj,…