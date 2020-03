Frumos! La Ploiesti nu se poarta: In comuna Soimari, echipe de voluntari ajuta cu livrarea alimentelor si medicamentelor

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Constanta vine in ajutorul persoanelor vulnerabile, fara apartinatori. Echipe ale Directiei Generale de Asistenta Sociale sunt disponibile NONSTOP la numarul de telefon 0737.55.22.70, pentru a face cumparaturile de stricta necesitate batranilor fara niciun ajutor.Primarul Municipiului…

- De asemenea: Se va putea angaja fara concurs personalul necesar; Materialele necesare se cumpara prin achizitie directa; Un mesaj special medicilor si personalului medical: Va multumesc tuturor pentru eforturile facute, suntem recunoscatori pentru munca pe care o depunetI; Am luat toate masurile pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Sanatații informeaza ca autoritațile romane vor da curs solicitarii adresate pe canale diplomatice de catre Republica Moldova privind autorizarea livrarii unor medicamente care pot fi achiziționate din Romania pentru asigurarea cu necesarul medicamentos a…

- Premierul in functie al Israelului, Benjamin Netanyahu, a acuzat miercuri coalitia Albastru & Alb, condusa de Benjamin Gantz, ca incearca "sa submineze democratia" prin initiativa legislativa care vizeaza blocarea tentativei sale de forma un nou guvern, anunța MEDIAFAX.Liderul aliantei…

- Oradenii pot ajuta copiii bolnavi de cancer facand Kangoo Jumps, la initiativa Kingai Sebestyen Sambata, 14 martie, intre orele 14.00 si 20.00, in Campusul Universitatii din Oradea, va avea loc o serie de clase speciale de Kangoo Jumps, taxa de intrare a participantilor urmand a fi donata Asociatiei…

- „Te provoc: Fii eroul celor care au nevoie de sange!” Este o noua campanie de donare de sange inițiata de pompierii din Botosani, cu ocazia Zilei Protectiei Civile. Pentru ca in tara este criza de sange, salvatorii s-au gandit sa mobilizeze cat mai mulți donatori. Ii cheama la centrele de transfuzii…

- N. Dumitrescu Reactivarea in Ploiești a unei mai vechi inițiative, de acum vreo patru-cinci ani, care viza reapariția voluntarilor care sa-i ajute pe polițiștii locali nu prea a avut succesul scontat, incepand cu stangul. Cu toate ca, toamna trecuta, cand a fost anunțata aceasta inițiativa, se spera…

- Anul trecut, in comuna Hoparta s-a lucrat intens la cateva obiective considerate prioritare pentru comunitate. Este vorba de caminul cultural din centrul de comuna, asfaltarea a peste 5 kilometri de drumuri interioare, introducerea apei potabile in localitatea Șpalnaca si schimbarea in totalitate, pe…