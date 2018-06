Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Drapelului National este marcata, in fiecare an, la 26 iunie, fiind instituita prin Legea 96/1998. Drapelul tricolor a fost folosit prima data in Tara Romaneasca in 1834, ca steag de lupta, cand domnitorul Alexandru Ghica a prezentat sultanului spre aprobare modelul drapelelor si pavilioanelor…

- Volumul "Oamenii epocii fanariote. Chipuri din bisericile Tarii Romanesti si Moldovei" de Tudor Dinu prilejuieste, marti, la Libraria Humanitas de la Cismigiu, o dezbatere privind istoria vizuala a locuitorilor din tarile romane, arata...

- Marti, de la la ora 19.00, la Libraria Humanitas Cismigiu, are loc dezbaterea prilejuita de publicarea volumului „Oamenii epocii fanariote. Chipuri din bisericile Tarii Romanesti si Moldovei”, de Tudor Dinu, o istorie a oamenilor din tarile romane in veacul al XVIII-lea si la inceputul secolului al…

- Bucuresti, 30 mai /Agerpres/ - Mai bine de 80 de carti-eveniment, prinse in cele 31 de lansari, sesiuni de autografe si intalniri cu scriitorii constituie oferta Humanitas de la aceasta editie a Bookfest. Potrivit Gabrielei Maaz, director de promovare Humanitas, "incepand de joi, 31 mai,…

- Pe 20 mai 1711, Dimitrie Cantemir a adresat o proclamatie locuitorilor Moldovei, prin care erau chemati sa participe la razboiul impotriva Imperiului Otoman. Dimitrie Cantemir "erudit de faima european, voievod moldovean, academicean berlinez, print rus, cronicar roman, cunoscator al tuturor placerilor…

- Stela Recean, șefa Departamentului Conformitate de la Moldova-Agroindbank este noul vicepreședinte al Comitetului de Conducere al acestei instituții financiare. Aceasta dupa ce la finele lunii martie 2018 a fost confirmata de Banca Naționala a Moldovei in funcția de membru al Comitetului de Conducere…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Tratatul de la Lutk a fost incheiat, la 2 aprilie 1711, intre Petru cel Mare/Țarul Rusiei, si Dimitrie Cantemir/domnitorul Moldovei, avand ca principal scop „lupta comuna impotriva Imperiului Otoman”. Conform unei scrisori aparținand tarului, adresata generalului Sementiev, intreg textul tratatului…