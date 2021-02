Fructe și legume de primăvară. Ce să mănânci în martie, aprilie și mai Consuma cat mai des fructe și legume de primavara proaspete și pline de energie. Ține cont ca cele mai bune fructe și legume de primavara sunt cele colorate in verde, galben și portocaliu, bogate in vitamina C, betacaroten și antioxidanți care te ajuta sa intinerești la inceputul noului sezon. Combate astenia și sedentarismul cu fructe și legume de primavara pline de vitamine, care sa iți redea energia consumata in sezonul rece. Este timpul sa consumi mai multe verdețuri, legume și fructe crude, mai multe salate și garnituri gatite cat mai simplu, pentru o dieta variata și sanatoasa. Iata ce legume… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

