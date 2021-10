Frontul Unit al Varșoviei și Budapestei împotriva Bruxelles-ului în fața justiției europene Ungaria și Polonia s-au unit luni în fața sistemului de justiție al UE pentru a ataca un mecanism care i-ar putea priva de fonduri europene, pe fondul tensiunii în creștere dintre Bruxelles și Varșovia, scrie AFP.

Dispozitivul contestat de cele doua țari este fara precedent. Permite suspendarea sau reducerea plații fondurilor europene catre un stat în cazul încalcarii principiilor statului de drept (lupta insuficienta împotriva conflictelor de interese, lipsa independenței sistemului judiciar ...) care afecteaza sau risca prejudiciul intereselor financiare ale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Date in judecata in mai multe randuri la Curtea de la Luxemburg, Budapesta si Varsovia sunt, de aceasta data, initiatoarele recursulu, impotriva institutiilor europene. Audierea, ca un paradox, are loc la cateva zile dupa ce cea mai inalta jurisdictie poloneza – apropiata Partidului Lege si Justiie…

- Europarlamentarul PPU (social-liberal) Maria Grapini a vorbit in plenul Parlamentului European, in prezența comisarului european pentru energie, Kadri Simon, despre necesitatea intervenției urgente pentru a-i proteja pe cetațenii europeni de efectele crizei energetice. „Suntem, acum, in…

- Uniunea Europeana isi va spori sprijinul financiar pentru a ajuta tarile mai sarace sa lupte impotriva schimbarilor climatice si sa se adapteze la impactul acestora, a declarat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in discursul privind starea UE sustinut miercuri in plenul Parlamentului…

- Conducatorii autovehiculelor din Romania nu vor mai fi obligati, din 2 august, sa prezinte documentul Carte Verde la intrarea in Muntenegru si Marea Britanie, informeaza Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, printr-un comunicat. "Prin Decizia de punere in aplicare (UE) 2020/1358…

- Șoferii din Romania nu vor mai fi obligați sa prezinte Cartea Verde la intrarea in Muntenegru și Marea Britanie, din 2 august. Sunt permise controale nesistematice ale acestei asigurari efectuate de autoritațile competente. Acestea trebuie sa nu fie discriminatorii, astfel ca BAAR recomanda șoferilor…

- Uniunea Europeana este incantata de rezultatul alegerilor legislative din Republica Moldova și va oferi țarii un pachet de redresare economica in valoare de 600 de milioane de euro, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan, in cadrul unei conferințe de presa online. „Aceste alegeri au fost libere,…

- Rezultatul alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova trebuie sa fie un punct de pornire pentru ca noul guvern sa accelereze reformele reale si ambitioase, in special in sistemul judiciar si lupta impotriva coruptiei, a declarat marti eurodeputatul crestin-democrat german David McAllister,…