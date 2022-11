Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrație a comunicat aprobarea celei mai mari finanțari pe proiect european din istoria Timișoarei. Este vorba de 308 milioane de lei, prin PNRR.

- Orașul Timișoara va putea sa iși modernizeze integral parcul de mijloace de transport in comun, in urma aprobarii la Ministerul Dezvoltarii a proiectului in valoare de 308 milioane de lei, depus de Primaria Timișoara, pentru a fi finanțat din PNRR. Se vor inlocui tramvaie, autobuze, troleibuze. ”Aseara…

- Edilul Timisoarei a vorbit azi mai degraba cu ingrijorare legat de un proiect major de modernizare al CFR, care include si modernizarea caii ferate din oras, care leaga Gara de Est de Ronat. Dominic Fritz considera ca partile implicate, minister, constructor si CFR, trebuie sa se consulte cu Primaria…

- CFR Cluj a invins-o pe Ballkani, scor 1-0, rezultat care i-a asigurat calificarea in primavara europeana in Conference League. Cristi Balaj a anunțat o prima pe masura performanțelor pe care jucatorii de la CFR Cluj o vor incasa: 300.000 de euro pentru primavara europeana. In plus, jucatorii sunt cu…

- ”Astazi, in cadrul sedintei Comitetului de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, am discutat si aprobat Planul de dezvoltare a retelei electrice de transport pentru perioada 2022-2031 (PDRET 2022-2031), elaborat de Transelectrica, in calitate de operator de transport…

- ”Problema prioritata pentru noi este integrarea Ucrainei in piata comuna a UE, cum suntem pe calea catre statutul de stat membru UE”, a declarat seful statului ucrainean intr-o conferinta de presa comuna cu presedinta CE Ursula von der Leyen.The post Ucraina vrea sa adere la piata comuna europeana,…

- Primaria Timișoara cere finanțare pentru 25 de troleibuze electrice și 49 de stații de incarcare. Consilierii locali au votat joi valoarea totala a proiectului de achiziționare a noi mijloace de transport in comun.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a convenit cu Ucraina sa schimbe destinatia unei transe finale de imprumut, de 97,3 milioane de euro, acordat companiei de transport de energie electrica Ukrenergo, pentru a mentine furnizarea de energie iarna viitoare, transmite Reuters.…