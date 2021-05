Stiri pe aceeasi tema

- Editia a III-a a Festivalului national "Alexandru Macedonski" se va desfasura pe 28 si 29 mai in judetul Dolj. Evenimentul este organizat de Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman", in colaborare cu Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala Craiova a Uniunii Ziaristilor…

- General-locotenentul in rezerva Dumitru Prunariu, membru de onoare al Academiei Romane, Doctor Honoris Causa (DHC) al Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), va susține luni, 24 mai, de la ora 12.00 conferința „Romania, vazuta din spațiu. 40 de ani mai tarziu”. Evenimentul este organizat…

- In cadrul evenimentului, vor fi analizate aspecte concrete ale strategiilor de transmitere a culturii traditionale in comunitate si ale predarii despre si prin intermediul folclorului patrimoniului cultural imaterial, atat prin mijloacele pedagogice formale, cat si prin educatia informala si nonformala.Filiala…

- Este vorba despre dosarul civil 3349 256 2020, in care Academia Romana se judeca pentru 1.000 de metri patrati cu autoritatile locale din Mangalia. In Darea de Seama a Academiei Romane valabila pentru anul 2014 se arata ca, in Mangalia, Academia primise 23,89 de hectare, in urma donatiei facute de Iuliu…

- Municipiul Aiud reduce birocrația pentru cetațeni: Licitația pentru implementarea unei platforme informatice integrate, lansata in SEAP Primaria municipiului Aiud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru implementare platforma informatica integrata – pentru proiectul…

- Putem vorbi astfel de o istorie comuna a celor doua instituții, ca parte a procesului de formare a noului stat național roman. Pe de o parte, dezvoltarea economica a Romaniei impunea apariția unui organism care sa reprezinte comercianții in fața autoritaților acelor vremuri, iar pe de alta parte societatea…

- Cu ocazia implinirii a 155 de ani de la inființarea Academiei Romane, președintele CCIR, dl. Mihai Daraban, a transmis urmatorul mesaj: „La data de 30 septembrie 1864, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, printr-un decret domnesc, a consfintit infiintarea primelor Camere de Comert si Industrie…

- Raportul Curții de Conturi pe anul 2019 releva mai multe nereguli la Academia Romana, instituția recunoscuta ca fiind simbolul spiritualitații romanești. Conform documentului, nu s-au incasat venituri din activitațile economice, nu s-au calculat penalitați, nu au fost respectate prevederile legale in…