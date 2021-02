Frica de inflaţie alimentează în continuare boom-ul materiilor prime Preturile materiilor prime au urcat la cel mai ridicat nivel din aproape opt ani pe fondul apetitului în crestere puternica al investitorilor pentru aceasta clasa de active, scrie Bloomberg, potrivit Mediafax. Fondurile de hedging au acumulat cel mai mare pariu pe aceste active din ultimul cel putin un deceniu, un pariu colectiv ca stimulentele guvernamentale plus dobânzile apropiate de zero vor alimenta cererea, genera inflatie si slabi în continuare dolarul american pe masura ce economia îsi revine de pe urma pandemiei.



Indicele Bloomberg pe materii prime, care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de producatori europeni au fost afectați de o creștere a prețului rașinilor polimerice folosite la fabricarea plasticului, care a crescut la maximul a șase ani din cauza cererii puternice și a reducerii furnizarilor, relateaza Financial Times. In cazul in care prețurile raman ridicate,…

- Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) aveau active in valoare de peste 77,6 miliarde de lei la 29 ianuarie 2021, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara. Nivelul deținerilor este cu 23% mai mare fata de nivelul de la 31 ianuarie 2020.

- Joi, 18 și vineri, 19 februarie 2021, de la ora 19.00, Filarmonica „George Enescu” programeaza un concert vocal-simfonic cu public, in interpretarea Orchestrei simfonice și a Corului Filarmonicii „George Enescu”, conduse de Iosif Ion Prunner. Programul este alcatuit din Serenada KV 101 de Wolfgang Amadeus…

- In Filipine, autoritarul presedinte Rodrigo Duterte a dat ordin ca preturile carnii de porc si de pasare sa fie inghetate pentru a frana scumpirea alimentelor in plina recesiune. In Rusia, presedintele...

- Filarmonica „George Enescu” anunța pentru joi și vineri, 4 și 5 februarie 2021, de la ora 19.00, un concert simfonic cu public, cu respectarea tuturor normele in vigoare, impuse de pandemia de COVID-19. Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, condusa de dirijorul Tiberiu Soare, va avea in…

- Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” considera ca majoritatea fondurilor alocate anual pentru intreținerea drumurilor naționale este obligatorie, pentru desfașurarea in condiții optime a traficului rutier. ”Constructia de autostrazi si continuarea lucrarilor la proiectele aflate in derulare sunt extrem…

- ”Constructia de autostrazi si continuarea lucrarilor la proiectele aflate in derulare sunt extrem de importante, insa nu trebuie deloc neglijate programele de intretinere si reparatii curente a drumurilor nationale si autostrazilor, astfel incat sa fie prevenire degradarile accentuate si sa nu fie pusa…

- „Romania nu și-a permis anul trecut, nu-și permite nici in 2021 acest lucru”, a declarat miercuri premierul Florin Cițu dupa ce CCR a decis ca legea care permite majorarea pensiilor cu 40% este constituționala. „Romania nu si-a permis anul trecut. Nu-si permite nici in 2020 acest lucru. In acest moment,…