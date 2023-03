Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu (38 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, a asistat la gala „The Best FIFA Awards”, organizata luni seara, la Paris, in compania unor nume selecte din fotbalul european. Șeful fotbalului romanesc a fost surprins stand langa Nasser Al-Khelaifi (49 de ani), președintele campioanei…

- Fostul internațional cu 14 selecții sub „tricolor” a vrut sa lamureasca polemica respectiva, explicand de ce, din punctul lui de vedere, Nicolae Dobrin ramane cel mai mare fotbalist din Romania.„Domnule, eu nu inteleg de ce s-a creat toata isteria asta dupa ce eu am declarat ca Hagi nu este ‘Regele’…

- Brazilianul Eric de Oliveira, cel mai bun marcator strain din istoria fotbalului romanesc, dezvaluie ca se confrunta cu mari probleme medicale."Ma așteptam sa merg la doctor și apoi sa revin la fotbal, insa n-a fost așa. Un medic mi-a pus un stent la picior și din momentul ala eu n-am mai putut sa joc!…

- Federația Romana de Fotbal și Bergenbier S.A. anunța incheierea unui nou contract de sponsorizare, producatorul de bere revenind in familia tricolorilor dupa o pauza de 4 ani. Noul contract de sponsorizare este valabil pana la finalul anului 2026. “Salut revenirea brandului Bergenbier in familia echipei…

- Naționala de fotbal a Romaniei are, incepand de astazi, un nou sponsor principal. „Tricolorii” vor fi reprezentați din nou de Bergenbier, un producator de bere care a mai colaborat și in trecut cu prima reprezentativa. Parteneriatul a fost anunțat luni, intr-o conferința de presa de la care nu a lipsit…

- Razvan Burleanu (38 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, a avut o reacție tranșanta in scandalul licențelor din fotbalul romanesc. Federația Romana de Fotbal nu face niciun pas in spate in scandalul licențelor și anunța sancțiuni severe pentru antrenorii care iși inchiriaza lincețele,…

- Din data de 25 ianuarie, Muzeul Satului Banațean va avea un nou director, in persoana conf. univ. dr. Dorel Micle, care a asigurat, timp de trei luni, conducerea interimara a instituției, dupa demisia fostului director, Dan Radosav. El a promovat concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului…

- Miercuri, 21 decembrie, de la ora 12.00, va avea loc ședința Comitetului Executiv al Federației Romane de Fotbal. Intalnirea va fi organizata la sediul Federației Romane de Fotbal. La finalul ședinței de Comitet Executiv, președintele FRF, Razvan Burleanu, va sustine o conferinta de presa. Foto: Federatia…