Stiri pe aceeasi tema

- Fara doar și poate, una din cele mai mari nemulțumiri generalizate la nivel societații e inchiderea saloanelor de infrumusețare, care afecteaza deopotriva barbați și femei. Unii romani au dat dovada de creativitate și și-au rezolvat problema podoabei capilare cum au putut. Printre ei se afla și liderul…

- Fara doar și poate, una din cele mai mari nemulțumiri generalizate la nivel societații e inchiderea saloanelor de infrumusețare, care afecteaza deopotriva barbați și femei. Unii romani au dat dovada de creativitate și și-au rezolvat problema podoabei capilare cum au putut. Printre ei se afla și liderul…

- Profesorul Yuval Noah Harari este autorul volumelor Sapiens: Scurta istorie a omenirii, Homo Deus: Scurta istorie a viitorului si 21 de lectii pentru secolul XXI. Compania sa de impact social a donat un milion de dolari Organizatiei Mondiale a Sanatatii, dupa ce presedintele SUA a decis sa stopeze finantarea…

- "In plina pandemie, cand banii publici trebuie folositi pentru combaterea efectelor coronavirusului si pentru modernizarea si dotarea spitalelor, statul roman se imprumuta ca sa reabiliteze cladirile Jandarmeriei", a transmis, miercuri, USR. La randul sau, Dan Barna a afirmat, intr-o postare pe Facebook,…

- Parlamentarii USR vor vota in favoarea decretului privind prelungirea starii de urgenta, desi considera ca nu exista o strategie pentru perioada post-criza, a declarat joi presedintele USR, Dan Barna, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului. "USR o sa voteze in favoarea acestui decret, pentru…

- Petre Emanoil Neagu, ofensat de acuzațiile lansate in spațiul public la adresa Consiliului Județean Buzau, i-a reproșat liberalului Florin Roman ca „in plina pandemie de coronavirus”, PNL dezinformeaza populația, in loc sa gestioneze „aceasta situație critica pentru țara noastra”. In plina pandemie…

- Guvernul Romaniei si intreaga clasa politica s-au intrecut in prostie atunci cand au decis sa ia masuri ce au indus in populatie starea de panica. In SUA peste 18.000 de cetateni au murit in acest sezon ca urmare a gripei traditionale si doar putin peste 20 datorita coronavirusului.

- Vestea proasta este ca nu exista o varianta PSD-Pro Romania pentru alegeri parlamentare anticipate. Nu este nici pentru alegerile locale o varianta comuna a partidelor de stanga. Dintr-un colt de tara, de la un partid atat de mic incat ai zice ca nici nu exista vine propunerea infiintarii unei aliante…