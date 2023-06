Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții Te cunosc de undeva! sezonul 19 au urcat alaturi Damian Draghicipe scena de la Sala Paltaului și au cantat impreuna o piesa din repertoriul internațional. Interpretarea lor a creat un moment magic, iar publicul i-a aplaudat in picioare minute in șir.

- Concurenții Te cunosc de undeva! sezonul 19 au urcat alaturi Damian Draghicipe scena de la Sala Paltaului și au cantat impreuna o piesa din repertoriul internațional. Interpretarea lor a creat un moment magic, iar publicul i-a aplaudat in picioare minute in șir.

- Pentru cea de-a sasea gala a transforming show-ului de la Antena 1, ruleta le-a adus ADDEI si lui Radu Bucalae un moment cu adevarat spectaculos, plin de culoare si care topeste si cele mai dure inimi, dupa cum au spus chiar prezentatorii Te cunosc de und

- Moment emoționant in aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva! Adda și Radu Bucalae au interpretat piesa "Maria" a Anastasiei Lazariuc și a regretatului Mihai Constantinescu și au reușit sa ii impresioneze pe jurați cum momentul tribut pe care l-au pus in scena.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva, Damian Draghici si Cristina Stroe s-au transformat in Adele și au interpretat piesa „Rolling in the Deep”. Cu toate ca alegerea facuta de ruleta nu a fost deloc una ușoara pentru ei, cei doi au reușit sa impresioneze…

- In episodul 4, din data de 22 aprilie 2023 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Cristina Stroe și Damian Draghici s-au transformat in Rod Stewart și au interpretat piesa "Have you ever seen the rain".

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata chiar in Sambata Mare, de la 20:00, la Antena 1, le aduce telespectatorilor o noua serie de transformari spectaculoase si momente artistice de exceptie, dar si multe faze amuzante, ale caror protagonisti sunt cele 8 cupluri de vedete concurente.Ironia…

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Adda și Radu Bucalae s-au transformat in Loredana Groza și au cantat celebra melodie „Apa”. Jurații au ras copios la momentul lor, pentru ca Radu Bucalae a imitat-o amuzant pe Loredana Groza. Iata ce au spus jurații…