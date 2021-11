Frecați pielea cu o jumatate de ceapa și veți fi surprinsi de efectele sale rapide ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix 1. Arsuri Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferte Speciale pentru Revelion in Tara si in Strainatate! Daca v-ați ars la mana sau alta parte a corpului, trebuie doar sa taie o ceapa in jumatate si se stoarceti pe zona dureroasa. Sucul de ceapa actioneaza ca un analgezic natural și proprietați antiseptice aceletreaza vindecarea si reduce riscul de infecție. 2. Mușcaturi…