FRAUDĂ: Unei profesoare i-au dispărut într-o noapte 35.000 de euro din bancă Seara avea banii, iar dimineata ii disparusera. Un mesaj ciudat primit pe telefon in timpul noptii a facut-o sa-si verifice contul de la ING Bank. A vazut cu stupoare mai multe tranzactii care i-au scurs toti banii. A sunat la 6 dimineata la banca, sperand sa opreasca tranzactiile care figurau "in asteptare". Banca i-a raspuns mai tarziu ca nu le poate opri, si sa se adreseze politiei. Femeia a facut plangere la DIICOT. Pana acum, dupa mai bine de zece zile, a primit inapoi doar 2.400 de euro de la ING O profesoara din Iasi afirma ca i-au fost furati 35.000 de euro din depozitul de la ING Bank.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

