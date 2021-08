Stiri pe aceeasi tema

- ■ desi este criza de personal la instante si parchete, CSM a impus o taxa mare la admiterea la INM ■ cuantumul acesteia a fost dublat ■ Judecatoarea Alina Mihaela Nita, de la Tribunalul Neamt, recent intoarsa la post dupa o detasare de citeva luni la Roman, apreciaza ca solicitarile Asociatiei Nationala…

- ■ un afacerist si un inspector in constructii au fost condamnati la cite 2 ani de inchisoare, cu suspendare Magistratii Curtii de Apel Bacau au pus punct intr-un dosar cu acuze de frauda cu fonduri europene. Instanta de fond, Tribunalul Neamt, i-a condamnat la pedepse cu suspendare pe un afacerist si…

- ■ barbatul de 71 de ani era sa-si omoare cumnata cu lopata ■ victima a suferit leziuni vindecabile in 60 - 70 de zile de ingrijiri medicale ■ Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt au pus punct procedurii de Camera preliminara si au dispus inceperea procesului unui septuagenar violent. Ioan Paleu,…

- ■ barbatul de 53 de ani a vrut sa-si ucida mama octogenara ■ a avut nu mai putin de sase incercari esuate de a o arunca in fintina ■ pentru toate aceste fapte a fost arestat preventiv ■ Procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Neamt au finalizat urmarirerea penala si l-au trimis in judecata pe…

- ■ cei trei indivizi din Iasi au furat din doua magazine pietrene marfuri de vreo 5.000 de lei ■ ei si-au acoperit fetele cu masti chirurgicale ■ doi au fost arestati, iar al treilea este dupa gratii in alt dosar ■ Procurorii din cadrul Parchetului de pe linga Judecatoria Piatra Neamt au finalizat urmarirea…

- ■ procurorii au cerut si au obtinut prelungirea arestarii preventive ■ in cauza mai sint cercetate, dar in libertate, alte trei persoane ■ sint acuze de coruptie, fals si infractiuni silvice ■ Procurorii din cadrul Parchetului de pe linga Tribunalul Neamt au solicitat instantei de judecata prelungirea…

- ■ un septuagenar este judecat pentru tentativa de omor ■ victima a suferit leziuni vindecabile in 60 - 70 de zile de ingrijiri medicale ■ Un barbat in virsta de 71 de ani, din localitatea Bicaz Chei, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Neamt, in sarcina sa fiind…

- ■ din 11 posturi, ocupate efectiv sint doar trei ■ de pe 4 mai, o judecatoare a intrat in concediu de maternitate ■ n-au fost operate detasarile acceptate la Roman de magistrati de la Podul Turcului, Moinesti si Curtea de Apel Bacau ■ a fost lansata o petitie pentru rezolvarea crizei de personal din…