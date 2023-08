Decizie de ultim moment a magistraților Curții de Apel București in cazul fraților Tate. Frații Andrew și Tristan Tate scapa de arestul la domiciliu, aceștia urmand sa fie plasați sub control judiciar. Hotararea a venit vineri, 4 august, de la Curtea de Apel București (CAB). O masura similara a fost dispusa și in cazul celor […] The post Frații Tate scapa de arestul la domiciliu. Decizia de ultima ora a instanței first appeared on Ziarul National .