- Cei doi complici ai lui Igor Dodon care au parasit teritoriul R. Moldova dupa ce socialistul a fost reținut și plasat in arest la domiciliu ar fi fratele acestuia, Alexandru Dodon, dar și un fost ofițer al Serviciului de Protecție și Paza de Stat (SPPS), susțin sursele Deschide.MD. Fii la…

- Portalul eureporter.co de la Bruxelles a publicat o investigație in care se arata ca liderul PSRM Igor Dodon ar fi cerut finanțare de la Moscova, iar intermediarul acestei afaceri este Igor Ceaika, fiul fostului procuror general al Rusiei și partenerul de afaceri in Rusia al familiei Dodon. In incercarea…

- Republica Moldova vrea, si chiar face tot posibilul, sa-si duca pana la capat lupta cu coruptia. Insa atat timp cat esaloanele inferioare din justitie si procuratura, mostenirile lui Plahotniuc si Dodon, raman inca functionale, aceasta lupta va fi una lunga si de uzura. La inceput, acum ceva timp, lumea…

- Procurorii anticoruptie au cerut miercuri 30 de zile de arest preventiv pentru fostul presedinte (prorus) al Republicii Moldova, Igor Dodon, si cumnatul sau, Petru Merineanu, ambii retinuti cu o zi in urma, dupa mai bine de zece ore de perchezitii, intr-un dosar de coruptie, relateaza Ziarul National…

- Aproximativ jumatate de milion de lei și zeci de mii de euro ar fi fost gasiți de procurori in cadrul acțiunilor de urmarire penala care se desfașoara in privința fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, transmite Deschide.md, care citeaza surse apropiate de ancheta. Potrivit presei de…

- Ziua in care ex-presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost perchezitionat de ofiterii Centrului National Anticoruptie si cei ai Serviciului de Informatii si Securitate a devenit un motiv de sarbatoare pentru un cetatean moldovean. Barbatul a venit la poarta fostului presedinte cu doua sticle…

- UPDATE – Procurori anticoruptie, ofiteri ai Centrului National Anticoruptie (CNA) si ai Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din Republica Moldova au intreprins marti dimineata perchezitii la domiciliul fostului presedinte Igor Dodon, informeaza Radio Chisinau. Potrivit unor surse ale Deschide.md,…